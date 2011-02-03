Киян примусять ремонтувати балкони за свій рахунок

Щоб Євро-2012 в Києві відбулося на найвищому рівні, міська влада не просто вирішила заборонити жителям центру захаращувати балкони непотребом і виходити на них у спідньому. Наступна ініціатива — ремонт за свій кошт, якщо, звичайно, він потрібен. Про це пише газета "Сегодня".

Торкається це не всіх, а лише тих, хто живе в так званій туристичній зоні Євро-2012 — на Червоноармійській, бульварі Шевченка, вул. Житомирській, Костьольній, Льва Толстого, Басейній, Бесарабській площі і прилеглих вулицях. А ось який вважати невідповідним для проведення чемпіонату балконом, поки точно не визначилися. «Ми примушуватимемо ремонтувати за свій рахунок балкони тільки тих, хто переробив їх кардинально. Зараз є в центрі балкони, з яких мешканці мало не квартири зробили, пофарбували в їдкі кольори або засклили незрозуміло як. Ставлять тарілки супутникові, кондиціонери. Таким власникам ми даватимемо розпорядження все змінити і приклад того, як має виглядати їх будинок у підсумку. За непослух каратимемо, подумаємо як», — сказав журналістам перший заступник мера Олександр Мазурчак.

А ось головний архітектор Києва Сергій Целовальник вважає, що ремонтувати потрібно і ті балкони, у яких непрезентабельний вигляд. «Грошей на це немає. Тому розмова вестиметься з кожним мешканцем окремо», — говорить він.

Почати великий ремонт у радіусі 1,5 км. від НСК «Олімпійський» керівництво міста планує вже днями, жеки вже готові. «Поки не було ніяких розпоряджень щодо балконів, але ми тільки «за». Думаю, збиратимемо з мешканців гроші на фарбу і самі фарбуватимемо», — сказали в КП «Хрещатик».