Міліція спростовує чутки, що дітей у Севастополі вбили заради органів

Слідство у кримінальній справі, пов`язаній з убивством у Севастополі двох дівчаток, розробляє ряд версій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник слідчого управління УМВС України в м. Севастополі Роман ЛИТВИНОВ.

Він не заперечує, що вбивство могло бути скоєне на сексуальному грунті, і що до вбивства може бути причетна психічно хвора людина.

Разом з тим, за словами заступника начальника УМВС, міліція не має в своєму розпорядженні даних, що в місті орудує серійний убивця. Відповідаючи на запитання журналістів, Р.ЛИТВИІНОВ сказав: «У нас такої інформації немає. Припустити можна, що цей злочин скоєний неадекватною людиною, зокрема такою, що перебуває на обліку в спеціальних установах. На це запитання ми зможемо відповісти тільки тоді, коли в нас з`явиться коло конкретних осіб, яких ми зможемо підозрювати в цьому вбивстві».

Полковник міліції спростував чутки і припущення в ряді ЗМІ, що дівчаток убили заради отримання органів, а також про те, що дітей розчленували. Він зазначив, що вбивство скоєне з жорстокістю, але, за його словами, назвати його ритуальним не можна.

Р.ЛИІТВИНОВ нагадав, що 11-річна і 10-річна дівчатка зникли 4 січня. 10 січня було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. З цього дня працівники міліції приступили до пошуку дітей, була проведена низка оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження дівчаток. «Трупи дітей були виявлені пізно ввечері 29 січня за територією гаражного кооперативу «Мрія», з численними ножовими пораненнями грудної області. Смерть настала від втрати крові», - зазначив Р.ЛИТВИНОВ.

Заступник начальника УМВС додав, що «призначений величезний ряд різних експертиз, зокрема з ДНК».