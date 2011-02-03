У «Борисполі» стався інцидент з літаком на Батумі

Під час інциденту у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» з літаком, що виконував рейс Київ-Батумі, ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, у середу, 2 лютого, о 19.35 у «Борисполі» при виконанні рейсу Київ-Батумі екіпаж повітряного судна CRJ 100 авіакомпанії Georgian Airways (Грузія) прийняв рішення по припинення зльоту. При огляді повітряного судна виявлено руйнування двох пневматиків коліс правої опори шасі та пошкодження правого закрилка.

На борту літака перебувало 46 пасажирів та чотири члени екіпажу. Ніхто не постраждав.

Розслідування інциденту здійснює комісія Державіаадміністрації.