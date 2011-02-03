У Луцьку пограбували ПриватБанк

Учора ввечері у Луцьку пограбували відділення «ПриватБанку».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області.

Згідно з повідомленням, двоє невідомих осіб забігли до відділення, оглушили охоронця і, погрожуючи зброєю, забрали гроші, після чого швидко залишили приміщення.

Працівники банку не постраждали. Поки що не відомо, яку суму грошей вкрали грабіжники.

Сьогодні начальник Луцького міського відділення УМВС у Волинській області Роман КРОХМАЛЬ проведе прес-конференцію з цього приводу.