АМК зобов'язав знизити ціни на цукор

Антимонопольний комітет України (АМК) зобов`язав суб`єктів господарювання, які працюють на ринку цукру, привести оптово-відпускні й роздрібні ціни до економічно обґрунтованого рівня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Відповідно до повідомлення, вимоги охопили 8 груп цукрових заводів, 11 виробників цукру, які не інтегровані в групи, 9 великих оптових постачальників і 8 найбільших торгових мереж.

Зокрема, вимоги висунуто 25 цукровим заводам, які входять до груп: ТОВ «Мрія-цукровий холдинг», ТОВ «Фірма «Астарта-Київ», ВАТ «Цукровий союз «Укррос», ЗАТ «Компанія «Райз», ТОВ «Панда», ТОВ «Подільські цукроварні”, ЗАТ «Західна компанія «Дакор» і ТОВ «НПФ «Сінтал Д»; виробникам: ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», ЗАТ “Продовольча компанія “Поділля”, ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ЗАТ «Юзефо-миколаївська АПК», ТОВ «Краєвид», ТОВ «Призма-14», ЗАТ «Олександрійський цукровий завод», ЗАТ «Новомиргородський цукор», ТОВ «УК.АЗ.-Дружба», ВАТ «Теофіпольський цукровий завод» і ТОВ «Старокостянтинівцукор»; оптових торговців: ТОВ «Виробниче об`єднання «Ексім-продукт», ВАТ «Торговельно-промислова компанія «Укррос», ТОВ «Компанія «Цукор», ТОВ «Укртримекс», ЗАТ «Компанія «Райз», ТОВ «Консент-2007», ТОВ «Юмекс», ТОВ «Тріо» і ТОВ «Фірма «Астарта-Київ», а також торгових мереж: ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «ЕККО», ТОВ «Метро Кеш енд Керрі – Україна», ЗАТ «Фуршет», ТОВ «Ашан Україна», торговельно-промислова корпорація Fozzy Group, ТОВ «ПАККО-холдинг» і ТОВ «Адвентіс».

Учасники ринку повинні сприяти укладенню прямих контрактів на реалізацію цукру з торговельними мережами і утримуватися від економічно необґрунтованого підвищення цін на товар.

При цьому комітет попередив торговельні мережі про неприпустимість збільшення рівня торгової надбавки і створення дефіциту вагового цукру через повний перехід на реалізацію фасованого цукру.

У комітеті відзначили, що з вересня по грудень 2010 року ціни на цукор виросли на 17,1%. За результатами аналізу прогнозного балансу попиту й пропозиції нового маркетингового року встановлено, що обсяг внутрішнього споживання цукру не виріс, а залишився на рівні попереднього 2009-2010 маркетингового року (1840 тис. тонн). Крім того, період з вересня по грудень включно не є періодом сезонного зростання цін на цукор.

Разом з тим, за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства України, залишки цукру, який є власністю заводів (без урахування цукру, що перебуває на зберіганні), є значними. «Отже, аналіз економічної ситуації на ринку свідчить про відсутність об`єктивних підстав для істотного підвищення цін на цукор», – йдеться в повідомленні АМК.