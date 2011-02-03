Експерт: вирішення проблеми самозахоплень залучить інвесторів

Вирішення проблеми самовільного захоплення землі в Криму може сприяти залученню інвесторів на півострів, вважає президент "Центру соціально-консервативної політики" (ЦСКП) Юрій ЛИПЧЕВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на засіданні круглого столу на тему: "Економічні перспективи Криму", організованому в середу в Сімферополі за ініціативи громадської організації ЦСКП.

"Рішучі дії уряду (Криму) щодо вирішення цього питання будуть одним зі штрихів, одним з кроків із залучення реального інвестора. Люди готові вкладати гроші в спокійні регіони з чіткими правилами", - заявив експерт.

Як приклад Ю.ЛИПЧЕВСЬКИЙ розповів про свого московського приятеля, якому в районі кримського міста Судак запропонували купити землю, але, побачивши рядом самовільно захоплені ділянки, товариш не ризикнув витрачати гроші на землю.

"Товаришу все сподобалося, але відповідь була різко негативною. Чому? Тому що там, де нам показали (землю) для придбання, повно маленьких "будиночків". Він питає: що це. Пояснюю: спірна ситуація, “самозахвати”. Він говорить: "А, ми купимо, і у нас захоплять, спасибі - не треба", - розповів президент "Центру соціально-консервативної політики".

Нагадаємо, за оцінками Республіканського комітету із земельних ресурсів Криму, загальна площа самовільно зайнятої землі в регіоні перевищує 3 тисячі гектарів.

1198 га самовільно захоплено у Сімферопольському районі, 451,88 га - в Судакському регіоні, 364,77 га - у Сімферополі, 310,56 га - в Алуштинському регіоні, 238,24 га - в Ленінському районі, 243 га – у Феодосійському регіоні, 144,646 га - в Ялтинському регіоні, 40,3 га - в Євпаторії, 9,6 га - в Бахчисарайському районі.

Рада міністрів Криму затвердила склад комісії, яка до 1 березня повинна сформувати списки громадян, які самовільно захопили ділянки, що претендують на землю в Сімферополі або Сімферопольському районі і мають законне право на отримання ділянки, і визначити масив під житлову забудову.