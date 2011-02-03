Сина прокурора, який на смерть збив трьох жінок, можуть виправдати

Сина прокурора Жовтневого району, який у жовтні 2010 року у Дніпропетровську на власному автомобілі збив на смерть трьох жінок, можуть виправдати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат родичів загиблих Едмонд СААКЯН повідомив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, обвинувачений Дмитро РУДЬ компенсував матеріальні та моральні збитки родичам загиблих.

„Розмір компенсації визначали представники обох сторін на основі судової практики. Крім того, у кримінальній справі стосовно Д.РУДЯ відображено ненавмисний характер злочину”, - наголосив Е.СААКЯН.

За словами адвоката, він брав участь у слідчому експерименті на місці ДТП. Сам обвинувачений пояснив слідству, що в день трагедії їхав по Набережній Перемоги зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Троє жінок дійсно стояли на розподільчій смузі дороги, однак через небезпечну близькість транспорту, що рухався зустрічною смугою, вони відступили назад і потрапили під колеса автомобіля Д.РУДЯ.

Адвокат родичів загиблих підкреслив, що Д.РУДЬ зник з місця події у стані афекту, але перед цим викликав швидку медичну допомогу.

Е СААКЯН також повідомив, що Д.РУДЮ пред’явлено офіційне звинувачення за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил керування транспортним засобом з тяжкими наслідками). Зазначеною статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

За словами адвоката, справу Д.РУДЯ передали на розгляд Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя. Процес буде відкритим. Дата першого засідання поки не визначена.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року о 6.40 у Дніпропетровську водій позашляховика допустив наїзд на пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій з місця ДТП зник. Внаслідок ДТП загинули три жінки.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Водій виявився сином прокурора одного із районів міста.