У Чернігові пенсіонерка обстріляла Беркут

У Чернігові пенсіонерка обстріляла наряд міліції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС у Чернігівській області.

Жінка після смерті чоловіка успадкувала з сином квартиру. Чоловік мав кілька кредитів. Одна з позичок коштувала йому успадкованої частини квартири. Банк, якому чоловік надав у заставу своє нерухоме майно, цю частину відібрав, її згодом придбав 47-річний чернігівець.

Новий власник умовив пенсіонерку продати йому і свою частину квартири. Вони уклали договір купівлі-продажу, в якому вказано термін, за який жінка мала звільнити квартиру. На неодноразові вимоги власника залишити житло, жінка відмовляла в категоричній формі. Тоді чоловік звернувся до суду, який зобов’язав пенсіонерку виселитися.

Під час чергового відвідування квартири чоловік виявив змінений замок. Разом із знайомим він почав виламувати серцевину замка. Пенсіонерка з-за дверей висловила погрозу застосувати вогнепальну зброю, й чоловік викликав міліцію. Також викликала правоохоронців сама жінка.

На місце події прибув дільничний інспектор міліції і група бійців спецпідрозділу "Беркуту". За інформацією правоохоронців, жінка свого часу працювала у правоохоронних органах, мала достатній досвід поводження зі зброєю, тому її обіцянка стріляти виглядала цілком серйозною. Під час відкриття вхідних дверей пролунав постріл, потім ще три. Коли ж правоохоронці увійшли до помешкання, жінка направила на них пістолет та натиснула на спусковий гачок, однак сталася осічка.

У повідомлення зазначається, що міліція мала повне право застосувати зброю на ураження, але бійці "Беркуту" вирішили обмежитися застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів. Працівники міліції притисли пенсіонерку щитом до стіни і відібрали зброю. Вона раптово почала скаржилися на погане самопочуття, натякаючи, нібито з нею некоректно повелися міліціонери, після чого жінку було госпіталізовано.

У пенсіонерки було вилучено 9-міліметровий газовий револьвер "Компакт". Пізніше вона пояснила, що зброя належала її покійному чоловікові. Після його смерті жінка, порушуючи закон, не перереєструвала зброю і не здала її, а залишила собі.

Нині за цим фактом триває перевірка, матеріли направлено на розгляд прокуратури Чернігова.