Грабіжники винесли з Приватбанку 200 тисяч

Зловмисники, які вчора ввечері пограбували у Луцьку відділення "ПриватБанку", винесли близько 200 тис. грн. (це гривневий еквівалент, тому що серед грошей були євро і долари). Гроші знаходилися у сейфі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник МВ УМВС України у Волинській області Роман КРОХМАЛЬ.

Він також зазначив, що ця операція була чітко спланована і оперативно проведена. Вона тривала всього 50 секунд. Грабіжники увірвалися в банк в капронових масках та капюшонах. Ударом в обличчя вони оглушили охоронця і відразу попрямували до каси, де були гроші. Після цього оперативно зникли.

Р.КРОХМАЛЬ також повідомив, що на місці події знайдено ствол від газового пістолету. Один із зловмисників намагався розбити ним скло каси, але від удару пістолет розсипався.

Камери відеоспостереження банку зафіксували пограбування. Наразі правоохоронці відпрацьовують різні версії.

За свідченням очевидців, зловмисники були одягнені у спортивну форму. Правоохоронці прибули на місце події відразу після виклику за чотири хвилини. Також на місці події працювала кінологічна служба.

Р.КРОХМАЛЬ повідомив, що охоронець у банку працював тільки другий день і зброї при собі не мав. Досі у відділенні охоронців не було. Також він зазначив, що правоохоронці виключають версію інсценування злочину, оскільки банківські гроші були застраховані.

Наразі порушено кримінальну справу за фактом розбійного нападу.