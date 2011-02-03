У Києві іномарка на зебрі збила жінку з дитиною

Сьогодні близько 8.00 у Києві на вулиці Курнатовського сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала мати з дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля Mitsubishi Diamante скоїв наїзд на пішоходів на нерегульованому пішохідному переході, по якому молода жінка з 5-річною донькою прямувала до зупинки громадського транспорту.

30-річна киянка одержала серйозну травму голови і в тяжкому стані була госпіталізована. Її донька отримали незначні тілесні ушкодження, оскільки мати прийняла основний удар на себе.

Водій, який перебував за кермом іномарки, стверджує, що не бачив пішоходів, мати з дитиною раптово з`явились на переході.

Наразі з`ясовуються обставини цього ДТП.