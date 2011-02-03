У Туреччині - скандал через серіал про Роксолану

Відеоверсія стосунків Сулеймана та Роксолани стала предметом розгляду турецької Комісії з телевізійної моралі.

Турецький канал Show TV розпочав демонстрацію серіалу "Велике Сторіччя", який не лише очолив телевізійні рейтинги, а й підкинув хмизу в суперечку між консерваторами-ісламістами та поміркованими мирянами.

Британський тижневик Економістприсвятив статтю реакції турецького суспільства на серіал, який показує Султана Сулеймана не лише як полководця, військо якого сягнуло Відня, а й простого грішного, який, усупереч законам ісламу, не цурається алкоголю і проводить вільний від військових звитяг час у переповненому гаремі. Фільм дотримується історичної версії, за якої Роксолана була поза конкуренцією з-поміж наложниць султана і брала участь у керівництві Отоманською імперією.

Портрет Сулеймана у винних парах та відверті гаремні сцени викликали зливу скарг в Національну комісію Туреччини з питань телебачення, яка вже надіслала телеканалу формальну вимогу привести епізоди у "відповідність до канонів суспільної моралі". Виконавець ролі султана Халіт Ергенч отримує погрози життю. Ісламісти влаштували кілька мітингів біля офісу каналу. Все це додало "Великому сторіччю" ще більшої рейтинговості, пише Економіст.

Фото з сайту телеканалу Show TV