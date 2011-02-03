Наливайченко: ми зобов'язані розслідувати злочини проти людяності

Голова політичної ради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що слід продовжити розслідування злочинів проти людяності, скоєних на території України у період з 1917 до 1991 року.

Про це він заявив, виступаючи на науковому семінарі у Києво-Могилянській академії «Голодомор 1932-1933 років в Україні у світлі Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років» і міжнародного права», повідомляє прес-служба партії.

«Проведення національного розслідування і отримання вироку українського суду у прецедентній для Української держави кримінальній справі щодо Голодомору чітко засвідчило, що ми на нашій території здатні провести розслідування і засудити організаторів злочину проти людяності», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також зауважив, що таким чином наша держава застосувала і повністю виконала свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією ООН як 1948, так і 1968 року.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на важливості наукового вивчення, а головне - правового реагування на ті злочини, які до цього часу залишилися непокараними.

«Така робота має бути продовжена. Ми маємо обов’язково розслідувати злочини примусового відокремлення дітей від батьків, що почалися з 20-х років минулого століття, а також створення концтаборів, які з’явилися на нашій території внаслідок декрету Калініна 1919 року. Такі злочини мають бути розслідувані і покарані», - сказав голова політради «Нашої України».

«Це потрібно для того, щоб каральні органи не могли діяти проти людей, які здатні думати, щоб жоден концтабір більше не з’явився у моїй державі», - підкреслив він.

Крім того, переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО, комуністична ідеологія як ідеологія людиноненависництва має бути засуджена суспільством, а народні депутати України, за прикладом інших цивілізованих країн пострадянського простору, мають прийняти закон, яким і ідеологія, і символіка, і головне – злочинні методи комуністів були б заборонені назавжди.