Янукович призупинив приватизацію Одеської кіностудії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про призупинення приватизації пакета акцій, що належать державі у статутному фонді Закритого акціонерного товариства “Одеська кіностудія”.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким тимчасово, до прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва, призупинено приватизацію і заборонено внесення державою до статутних фондів господарських товариств усіх форм власності пакету акцій, що належить державі у статному фонді закритого акціонерного товариства “Одеська кіностудія”, а також передачу його у заставу.

Кабінету міністрів було доручено забезпечити виконання цього закону та у тримісячний термін з дня його опублікування розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва".