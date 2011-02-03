У Полтаві не вийшла жодна газета

Сьогодні в Полтаві не вийшла жодна газета.

Як повідомили УНІАН редактори газет «Коло» (Полтава) і «Кременчугский ТелеграфЪ», газети не надійшли до читачів через поломку друкарського устаткування в друкарні «АСМІ».

У друкарні УНІАН підтвердили цю інформацію. Для ліквідації несправності запрошено фахівців фірми-устаткування з Києва, які свого часу запускали устаткування в роботу. Керівництво друкарні сподівається, що до ранку п`ятниці газети буде надруковано.

Окрім газет «Коло» (Полтава) і «Кременчугский ТелеграфЪ», не були надруковані полтавська газета «Полтавский вестник», кременчуцький «Кремень» і більш як 10 районних газет області.

Деякі редакції вирішили не чекати ремонту друкарського верстата, і їх видання буде надруковано в інших друкарнях.

Загалом в «АСМІ» друкується майже 20 самих тиражних газет області.