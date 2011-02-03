Янукович унормував виконання військового обов’язку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання військового обов`язку».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України" щодо виконання військового обов’язку.

Закон передбачає, що під час мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві), зобов’язані з’явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов’язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку).

Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, у яких вони проходять службу у військовому резерві.

Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх для використання як працівників Збройних сил України, інших військових формувань здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов’язаних СБУ - центральне управління або регіональні органи СБУ).

Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, у яких вони проходять службу у військовому резерві.