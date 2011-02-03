Призупинене навчання у школах 9 міст на Донеччині

У Донецькій області через зростання захворюваності на грип і ГРВІ серед школярів навчально-виховний процес тимчасово призупинений вже у 588 загальноосвітніх школах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації із посиланням на дані Управління освіти і науки ОДА.

У повідомленні наголошується, що станом на 3 лютого у зв`язку з різким підвищенням кількості хворих на гострі респіраторні інфекції та з метою попередження подальшого розповсюдження захворюваності тимчасово призупинений навчально-виховний процес у 8 тис. 948 класах 588 шкіл області, в яких навчаються 203 тис. 111 учнів (61,5% від загальної кількості).

Зокрема, повністю припинений навчально-виховний процес в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міст Донецьк, Дзержинськ, Вугледар, Єнакієве, Макіївка, Маріуполь, Костянтинівка, Красний Лиман, Харцизьк, а також Новоазовського та Мар`їнського районів.