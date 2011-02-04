Дівчинку, яка померла на фізкультурі, реанімовували 40 хвилин

По факту смерті дитини на уроці фізкультури у школі № 219 Головним управлінням охорони здоров’я КМДА створена комісія, до якої увійшли представники управління та провідні фахівці.

Про це УНІАН повідомили у ГУ охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

“В 10 год. 54 хв. Київська міська станція швидкої медичної допомоги отримала виклик: у спортивному залі школи № 219 на уроці фізкультури одній з учениць стало зле. Привід до виклику: дитина знаходиться без свідомості. В 10.55 бригада швидкої допомоги з найближчої підстанції на вул. Богатирській виїхала на виклик. В 11.03 бригада прибула до місця виклику”, – йдеться у повідомленні.

Однак на місці медики констатували клінічну смерть. “Відразу розпочаті реанімаційні заходи: закритий масаж серця, штучна вентиляція легенів, електроімпульсна терапія із застосуванням дефібрилятора, інкубація трахеї, медикаментозне лікування. Реанімаційні заходи продовжила друга спеціалізована бригада, яка прибула на місце події. В 11.48 констатована біологічна смерть, реанімаційні заходи були припинені”, – зазначають у ГУ охорони здоров’я КМДА.

Також у повідомленні сказано, що, “за даними центральної районної дитячої поліклініки №1 Оболонського району м. Києва, в якій спостерігалась дитина, протягом останнього місяця профілактичні щеплення і будь-які інші медичні втручання дитині не проводились”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, «Газета по-киевски» повідомила, що у школі № 219 в Оболонському районі столиці на уроці фізкультури померла семикласниця.

Дівчинці стало погано під час занять бігом на очах у всього класу. Вчитель відразу ж викликав "швидку допомогу", але вона приїхала надто пізно.

Як розповіли «Газете по-киевски» джерела в управлінні освіти Оболонського району, «швидка» їхала за викликом півгодини. За цей час можна було донести дитину на руках до найближчої лікарні, що розташована лише в двох кварталах від школи.

За попередніми даними, семикласниця померла від зупинки серця.

«Міліція виїхала на місце, але розслідувати справу ми не будемо. Цим займатиметься прокуратура», – сказав газеті начальник прес-служби столичної міліції Володимир ПОЛІЩУК.