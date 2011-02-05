Провину за розорані кургани поклали на тих, хто готував документи

У Донецькій області органами прокуратури порушено кримінальні справи стосовно посадовців, які допустили незаконне розорювання курганів, що є пам’яткою археології.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, Краснолиманським міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу за фактом несумлінного виконання своїх службових обов`язків фахівцем-землевпорядником.

Посадовець в дозвільній документації на користування землею не вказав наявність на території ділянки археологічних визначних пам`яток - курганів. В результаті впродовж кількох років фермер, який орендував цей наділ, здійснював на особливо цінних землях сільськогосподарську діяльність. Загальна площа розораних курганів становила майже 60 гектар, що завдало шкоди державі на 200 тис. грн. Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України – «Службова халатність».

Крім того, Маріупольським міжрайонним природоохоронним прокурором порушено аналогічну кримінальну справу стосовно працівника музею.

Посадовець, який здійснював роботи з вивчення археологічного спадку України і надання документів дозвільного характеру на користування земельним фондом, порушив чинне земельне законодавство. Три роки тому службовка надала незаконний висновок до проекту відведення земельної ділянки, відзначивши відсутність в його межах об`єктів культурної спадщини. В результаті надання таких документів орендар не володів даними щодо місцеположення на ділянці археологічних об`єктів і впродовж 3 років на місці розташування курганної групи здійснював земельні роботи. Розорювання курганів завдало державі шкоди на суму більш як 260 тис. грн.