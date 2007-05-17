На Волині п’яний міліціонер збив трьох дітей: двоє загинули

Двоє дітей загинуло і одна травмована в дорожньо-транспортній пригоді на Волині.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області, трагедія сталася 16 травня близько 20-ї год в м. Горохів на вулиці Берестечківській.

Винуватець ДТП - дільничний інспектор міліції Горохівського РВ УМВС України у Волинській області.

24-річний правоохоронець, який рухаючись автомобілем марки "Таврія - Славута" по автодорозі в напрямку селища Мар`янівка, не впорався з керуванням, з`їхав з дороги та скоїв наїзд на дітей, які в цей час гралися в пісочниці. В результаті аварії загинули трирічна дівчинка і чотирирічний хлопчик, п`ятирічного хлопчика травмами доставлено в Горохівську центральну районну лікарню.

Водій "Таврії" отримав тілесні ушкодження - перелом ключиці і також доставлений лікарню.

За даними правоохоронців, для встановлення всіх обставин трагедії на місці працювала слідчо-оперативна група Горохівського РВ. Остаточний висновок про причини ДТП можна буде зробити лише по завершенні розслідування та всіх необхідних експертиз.

Водночас вже на сьогодні стало відомо, що водій легковика знаходився за кермом у нетверезому стані і керував автомобілем, який належить іншому, без необхідних документів - доручення.

Наразі працівник міліції перебуває під вартою, вирішується питання про порушення кримінальної справи.