На риболовлі загинули ректор і декан Кіровоградського педуніверситету

Вчора під час зимової риболовлі на річці Сугоклея у Компаніївському районі Кіровоградської області загинув ректор Кіровоградського педагогічного університету, професор Віталій Завіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив помічник начальника Управління МНС у Кіровоградській області з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Микола ЛЕСЬКІВ.

За його словами, разом із В.Завіною загинули, провалившись під кригу, декан факультету історії та права педуніверситету Віктор Філоретов і завідувач отоларингологічного відділення дитячої обласної лікарні Олександр Ковтун.

Повідомлення про загибель людей надійшло до оперативного центру УМНС 6 лютого о 19.19. На місце події одразу виїхала рятувальна служба, яка на березі побачила автомобіль і чоловіка, який перебував у шоковому стані, оскільки трагедія сталась на його очах, а він не зміг допомогти потопаючим.

«Водолази одразу почали обстеження водойми. Трагедія сталась за 30 м від берега, де крига завтовшки 3 см. На місці події працює слідчо-оперативна група УМВС», - повідомив М.ЛЕСЬКІВ.

Він зазначив, що тіла трьох загиблих були підняті на поверхню сьогодні о 10.00, працювати вночі заважала темрява, тому пошукові роботи відновились о 6.00.

За словами М.ЛЕСЬКІВА, ширина річки, де рибалили чоловіки, становить 150 м, а глибина, на якій вони провалились, – близько 3 м.

М.ЛЕСЬКІВ наголосив, що подробиці трагедії, а саме - як довго рибалили чоловіки, хто ще був на місці пригоди і за яких обставин сталось лихо, стануть відомі згодом.

«Треба додати, що вчора на річці Синюха у Вільшанському районі також стався випадок, коли під кригу провалився один Із трьох рибалок. Його самотужки врятували інші двоє, які знали як діяти у подібній ситуації», - сказав він.

Загалом, за словами помічника начальника обласного УМНС, з початку року рятувальники провели більше 160 рейдових перевірок місць скупчення рибалок, проводили роз’яснювальну роботу серед населення області.