В уряді зазначають важливість 15-го раунду переговорів з ЄС

В уряді України відзначають важливість чергового, 15-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом, який почався сьогодні в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів.

«Цей раунд переговорів буде надзвичайно важливим для сторін у контексті визначення подальшої тактики, спрямованої на завершення переговорного процесу», – наголосив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, основними питаннями порядку денного 15-го раунду переговорів сторони визначили: лібералізацію товарних ринків, торгівлю послугами, санітарні і фітосанітарні заходи, торгові аспекти енергетичної співпраці.

Згідно з повідомленням, сторони домовилися, що подальший діалог щодо доступу на товарні ринки має проходити у формі досягнення комплексних домовленостей. Такий підхід є поєднанням двох чи більш напрямів переговорного процесу з метою досягнення компромісних для обох сторін рішень.

Українську делегацію на переговорах очолює заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, європейську – заступник генерального директора Гендиректорату «Торгівля» Європейської комісії Пітер БАЛАШ.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

На його думку, 90% узгоджених позицій за угодою можуть бути підписані на першому етапі, а решта 10% позицій, за якими переговори необхідно продовжити, можуть бути підписані пізніше додатковим договором.

Нагадаємо, керівництво України виступає за швидке завершення переговорів щодо ЗВТ з Євросоюзом. «Ми дуже зацікавлені, щоб вже у 2011 році завершити і підписати таку угоду з Європейським Союзом», – заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 січня п.р.

Проте, за прогнозами експертів, якщо документ готуватиметься як єдина угода, то його обговорення і ухвалення може затягнутися, як мінімум, до кінця 2011 року.