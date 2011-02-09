У Львові горіла житлова багатоповерхівка

Сьогодні вночі у Львові горів житловий будинок № 160 на вулиці Кульпарківській. Жертв вдалося уникнути.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, сьогодні о 03.24, до оперативно-диспетчерської служби Головного управління МНС України в Львівській області надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку № 160 на вулиці Кульпарківській у Львові.

Як розповів П.ВАСИЛЕНКО, вже через чотири хвилини до місця події прибули перші рятувальні підрозділи, які приступили до евакуації мешканців вище розташованих поверхів та пошуку ймовірних потерпілих на першому поверсі. У самому палаючому помешканні рятувальники виявили та винесли на свіже повітря власника квартири. Завдяки оперативному та фаховому втручанню вогнеборців вдалося врятувати життя вагітній жінці, яка мешкає поруч з квартирою в якій спалахнув вогонь, та її малолітній дитині. Ще одну жінку похилого віку довелося рятувати із задимленої квартири на 2-му поверсі.

Рятувальники провели евакуацію всіх мешканців квартир до п‘ятого поверху будинку, де було сильне задимлення. Загалом з охопленого димом будинку виведено 22 мешканців.

Повністю пожежу було ліквідовано близько 04.10 години.

«Причиною лиха, яке могло обірвати не одне людське життя, стала необережність при поводженні з вогнем власника вигорілого помешкання», - зазначив П.ВАСИЛЕНКО.