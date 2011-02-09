Пасажир підганяв водія маршрутки пістолетом

На Прикарпатті пасажир-хуліган влаштував стрільбу на зупинці маршрутки. Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, 7 лютого слідчо-оперативна група Тисменицького райвідділу міліції виїхала в селище Лисець, звідки надійшло повідомлення про хуліганські дії чоловіка, який на зупинці для маршрутних автобусів вистрелив з пістолета у бік людини. Після приїзду на місце події правоохоронці затримали 50-річного жителя Тисменицького району.

Як з’ясувалося, цей чоловік мав намір дістатися до обласного центру маршрутним автобусом з селища Лисець. У салоні, крім нього, були ще декілька пасажирів. Коли постало питання, чому водій не поспішає виконувати рейс, він пояснив, що ще не час. Це розлютило 50-річного пасажира, виник словесний конфлікт, який знайшов продовження на вулиці. В ході конфлікту житель Тисменицького району витягнув пістолет і зробив постріл у бік 21-річного водія. На щастя, куля не заподіяла тяжких наслідків потерпілому: водій відбувся переляком і вогнепальним садном на правій нозі.

За інформацією з Тисменицького райвідділу міліції, за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, порушено кримінальну справу, а затриманого взято під варту. За попередніми даними, вилучений пістолет перероблений для стрільби бойовими патронами. Підозрюваний у хуліганстві нестиме відповідальність ще й за незаконне поводження зі зброєю. З’ясувалося, що свого часу цей чоловік вже мав судові клопоти, пов’язані саме з розглядом судової справи за незаконне зберігання зброї.