Завтра у Севастополі знищать авіабомбу вагою 500 кг

У Севастополі на 10-11 лютого планують операцію зі знищення авіабомби вагою 500 кг

У Севастополі на 10-11 лютого - залежно від погоди - планують проведення операції зі знищення німецької авіабомби вагою 500 кг, виявленої в морі, на глибині 1,5 метра, за 7 метрів від берега.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міської держадміністрації.

У зв`язку з тим, що радіус розльоту осколків цієї бомби доходить до 2,5 кілометрів, планується, що її відбуксирують на відстань близько милі від берега, і на глибині 15 метрів підірвуть разом з плавзасобом.

Голова Севастопольської МДА Валерій САРАТОВ сьогодні під час «прямого ефіру» телекомпанії «Севастополь» з цього приводу зазначив: «Надзвичайної ситуації немає, але є ситуація, котра вимагає великої уваги, адже на короткий час буде припинено рух катерів».

За інформацією В.САРАТОВА, «усього за 2010 рік у Севастополі знищено 26 тис. 212 вибухонебезпечних предметів, зокрема, 228 авіаційних бомб, 3 тис. 444 артилерійських снаряда, 527 мінометних мин. За останні ж десять років знищено 138 тис. 632 вибухонебезпечні предмети».

Раніше на засіданні колегії міської державної адміністрації повідомлялося, що протягом 2009-2010 років в результаті обстеження підрозділами Головного управління МНС України в Севастополі 250 тисяч квадратних метрів прибережних акваторій Чорного моря знешкоджено 4 тис. 115 одиниць вибухонебезпечних предметів.

На колегії було також заявлено, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Програми соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року», передбачено виділення коштів з державного бюджету на проведення заходів на Інкерманських штольнях, в районі Мекензієвих гір, у морській акваторії Севастопольських бухт і прилеглій морській акваторії Севастополя в сумі 51 млн. 230 тыс. грн.

Загальний же обсяг фінансування заходів може скласти 65 млн. 523 тис. грн.