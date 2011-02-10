На трасі Кременчук-Полтава три машини злетіли в кювет

Сьогодні вранці на трасі Кременчук-Полтава в результаті ДТП три машини злетіли в кювет, водій однієї з них загинув.

Як повідомив УНІАН начальник центру зв`язків із громадськістю Полтавського обласного управління міліції Юрій СУЛАЄВ, ДТП сталося о 9.15 на трасі в районі повороту на Балики.

«У вантажного автомобіля випала під час руху передня вісь, і він зіткнувся з автомобілем «Volkswagen», який від удару викинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з «Газеллю». Всі три автомобілі злетіли з траси. Водій «Volkswagen» загинув на місці. Водії інших автомобілів отримали травми. Подробиці ДТП встановлюються», - розповів Ю.СУЛАЄВ.

Керівництво ДАІ Полтавської області у зв`язку із завірюхою й складними погодними умовами просить водіїв без потреби не сідати за кермо.