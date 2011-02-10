Поїзд Київ-Брест переїхав двох людей

Вчора о 20 годині 20 хвилин біля селища Травневе Овруцького району Житомирської області потяг сполученням "Київ-Брест" смертельно травмував двох людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

Він припустив, що "ймовірно, люди потрапили під потяг через власну необережність, оскільки, за даними МНС, вони були напідпитку та поводилися дещо неадекватно". С.УЛАНОВ уточнив, що загиблими виявилися 37-річна жінка та її 30-річний співмешканець.

"Обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці, водночас напевно можна сказати, що люди переходили залізничну колію і жінка впала. Чоловік безуспішно намагався відтягнути її з колії руками та залізним прутом, натомість обоє потрапили під потяг", - сказав С.УЛАНОВ.