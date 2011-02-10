Як трактуватимуть Мазепу і Бандеру спільні посібники України і РФ?

Формат майбутніх навчальних посібників з історії для вчителів України і Росії поки тільки обговорюється.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив керівник Центру історії Росії, України і Білорусі Інституту загальної історії РАН Олександр ШУБІН в ході міжнародно-практичної конференції в Москві.

«У якому форматі подаватимуться спірні питання історії, поки обговорюється. При цьому історики двох країн не припиняють обговорення і фактичної сторони історичних сюжетів, які будуть представлені у посібниках. І тут немає консолідованої російської точки зору, як і немає консолідованої української точки зору», - сказав О.ШУБІН.

Він припустив, що, можливо, українські авторитетні історики запропонують свою версію трактування деяких історичних фактів, а російські - свою. Можливо, за словами О.ШУБІНА, доцільно перерахувати і альтернативні точки зору з вказівкою авторів, якщо буде написано синтетичний текст.

«Це з'ясується у процесі роботи, і зараз цього ніхто не знає. Робота триває зараз на рівні зустрічей істориків двох країн, підбору авторських колективів», - сказав він, додавши, що будуть залучені історики, які давно працюють над цією проблематикою.

О.ШУБІН наголосив, що створення навчальних посібників - абсолютно правильна ідея, оскільки вчитель зможе самостійно розібратися у запропонованому матеріалі. «Далі вчитель використовує цей матеріал так, як вважає за потрібне, залежно від своїх уявлень, своєї позиції, навчальних планів. Ніякого підриву українського суверенітету в цьому немає», - вважає він.

За словами О.ШУБІНА, у цих посібниках буде «багато цікавого з напрацювань українських і російських істориків».

Відповідаючи на запитання, як, наприклад, трактуватиметься діяльність Івана Мазепи або Степана Бендери, він сказав: «Це великі історичні фігури. Потрібно розповісти, як діяли ці люди, якими мотивами вони та їх супротивники керувалися. Завдання посібника – дати матеріал для роздумів, а не виставити оцінки історичним особам».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня 2010 року міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. «У нас є цікаві напрацювання про створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми, і я розумію, що це достатньо манілівська ідея створити спільний підручник, тому ми почнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК. При цьому він відзначив, що у посібнику буде викладено різні точки зору на «якісь складні процеси». За його словами, це дасть можливість вчителям краще розуміти один одного.