У Дніпродзержинську у сміттєвому баку знайшли тіло 11-річної дівчинки

14:28, 10 лютого 2011
Суспільство
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Є двоє підозрюваних

Сьогодні у Дніпродзержинську близько 8.00 у сміттєвому баку було виявлено тіло 11-річної дівчинки з попередніми ознаками зґвалтування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську заступник начальника ГУ МВС у Дніпропетровській області Валерій МАЗАН.

За його словами, на місці події працюють оперативники. Встановлено двох підозрюваних.

За попередніми даними, дівчинка вчора вийшла із дому до магазину і не повернулася.

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