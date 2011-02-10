У Дніпродзержинську у сміттєвому баку знайшли тіло 11-річної дівчинки
14:28, 10 лютого 2011Суспільство
3016 0
Є двоє підозрюваних
Сьогодні у Дніпродзержинську близько 8.00 у сміттєвому баку було виявлено тіло 11-річної дівчинки з попередніми ознаками зґвалтування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську заступник начальника ГУ МВС у Дніпропетровській області Валерій МАЗАН.
За його словами, на місці події працюють оперативники. Встановлено двох підозрюваних.
За попередніми даними, дівчинка вчора вийшла із дому до магазину і не повернулася.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter