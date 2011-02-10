На причетність до вибухів у Макіївці міліція перевірила 7 тисяч людей

На причетність до споєння 20 січня двох вибухів у Макіївці Донецької області міліція вже перевірила близько 7 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Серед перевірених - особи, які перебувають під адміністративним наглядом, психічно хворі, раніше судимі, мають відстрочення виконання вироку, а також ті, хто перебуває зараз в умовах ІТУ і СІЗО. Також серед перевірених - 1,8 тис. співробітників, які мають допуск до роботи з вибуховими речовинами.

За півмісяця офіцерами дозвільної служби ГУМВС проведено інвентаризацію на 118 об`єктах, що мають справу з вибуховими матеріалами. До усунення виявлених недоліків було припинено діяльність 34 таких об`єктів.

Також у рамках цієї кримінальної справи міліцією проводиться робота з виявлення зброї, що незаконно зберігається у громадян.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 20 січня в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління Служби безпеки України в Донецькій області порушило кримінальну справу і розшукує двох чоловіків.