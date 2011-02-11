У Нігерії звільнили захопленого у заручники українця

За повідомленням Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, в ніч на 11 лютого захоплених у заручники капітана судна Perseas - громадянина України та старшого механіка - громадянина Греції звільнено з полону.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за даними дипустанови, у даний час звільнені моряки перебувають у місті Порт Харкорт (штат Ріверс), де співробітники Державної служби безпеки Нігерії проводять їх опитування у межах розслідування злочину щодо викрадення людей.

У ході телефонної бесіди працівників Посольства України з капітаном з’ясовано, що стан здоров’я нашого співвітчизника нормальний, психологічний та фізичний стан - задовільний. Після закінчення опитування представниками Державної служби безпеки Нігерії моряків направлять до клініки для проведення медичного обстеження.

Посольство підтримує контакт з агентом компанії-оператора у місті Порт Харкорт з метою узгодження дій щодо організації відправки громадянина України на Батьківщину.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі в Посольстві України в Нігерії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Посольства України в Грецькій Республіці, вранці 26 січня у нігерійському порту Онне зазнало збройного нападу судно Perseas (прапор Сент-Вінсент і Гренадіни, судновласник – грецька компанія Perseus Maritime Ltd, оператор - компанія Trinto Maritime Ltd, м.Пірей). Згідно з інформацією, отриманою посольством від компанії-оператора, нападники викрали двох членів екіпажу, серед яких один громадянин України – капітан зазначеного судна.

Заручників захопили з метою отримання викупу.