МНС спростовує забруднення Чорного моря хімікатами 40-50-х років

Кримське управління МНС заявляє, що повідомлення засобів масової інформації про можливе забруднення морської води і прибережної зони регіону високотоксичними хімічними речовинами не відповідають дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-служба відомства розповсюдила у п`ятницю прес-реліз, в якому йдеться про те, що останнім часом в ЗМІ почастішали публікації про знаходження в акваторії Чорного і Азовського морів контейнерів з небезпечними речовинами, які затоплювалися під час Другої світової війни і повоєнний період, і пов`язаного з цим можливого забруднення води і пляжів.

«Високий резонанс серед громадськості викликає неправдива і неперевірена інформація, підготовлена низкою журналістів, які використовували недостовірні, а деколи навіть не пов`язані з даною проблемою матеріали», - підкреслює МНС.

Рятувальники повідомили про проведення візуального підводного обстеження морського дна на площі близько 5 тисяч квадратних метрів в районі Ластівчиного гнізда на Південному березі Криму, а також узятті проб морської води на різних глибинах і відстанях від узбережжя, грунту і фрагментів морських рослин.

Високотоксичних хімічних речовин, а також речовин, які можуть згубно вплинути на здоров`я громадян, не виявлено – такі результати хімічних аналізів, проведених фахівцями трьох лабораторій, заявляє МНС.