Порушено справу про вбивство дівчинки, знайденої в сміттєвому баку

Слідче управління Дніпродзержинського міського управління внутрішніх справ порушило кримінальну справу за фактом смерті малолітньої дівчинки, тіло якої було знайдено 10 лютого у сміттєвому баку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області, справу порушено за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

ЦГЗ уточнює, що загиблій – учениці спецшколи-інтеранту для розумово відсталих дітей було 9 років. Дівчинка перебувала вдома через хворобу. 9 лютого ввечері матір послала дитину до магазину, звідки вона не повернулась.

Слідчі органи встановили коло підозрюваних осіб, з якими проводиться відповідна оперативна робота. За висновками судмедекспертизи, дівчинка померла насильницькою смертю.