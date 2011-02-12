На Рівненщині збираються виставити на вулицю 1200 міліціонерів

До кінця 2011 року на Рівненщині буде скорочено 1200 працівників органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті заявив начальник УМВС України в області Олег САЛО.

За його словами, скорочуватимуть переважно представників керівної ланки, а тим, хто залишиться, обіцяють підвищити зарплату. Тому керівництво обласної міліції вважає, що цей крок не призведе до погіршення криміногенної ситуації в області.

Також О.САЛО повідомив, що рівненські міліціонери, готуючись до Євро-2012, вивчають англійську мову в національному університеті «Острозька академія».

Начальник УМВС Рівненщини зазначив, що найбільше претензій міліцейське керівництво має до правоохоронців Рокитнівського району і міста Кузнецовська.

О.САЛО також заявив, що дільничні інспектори незадовільно борються з самогоноварінням і крадіжками металу.

Крім того, він сказав, що «робота ППС не задовольняє повністю. І це буде розглядатися на колегії окремим пунктом. Є концентрація злочинів, керівник повинен знати, де скоюються злочини, міняти маршрути, а ці маршрути наше керівництво, тобто, яке займається охороною громадського порядку, не розглядало. Це в місті Рівному…".

"Тобто патрульно-постова служба у нас для того, щоб по вулицях ходити. І це мене обурювало, коли я бачив, що патрульні машини «нарізують круги», і не бачив, щоб затримували сьогодні доставлених за непокору працівникам міліції, практично не було таких випадків», - підкреслив О.САЛО.