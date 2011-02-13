В Україні без світла - 941 населений пункт

В Україні через негоду знеструмлено 941 населений пункт у 21-й області.

Як повідомляє прес-служба МНС, 12 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення населених пунктів.

У Миколаївській області без електропостачання залишились 133 населені пункти, в Одеській – 103, Полтавській – 71, Вінницькій – 64, Хмельницькій – 62, Тернопільській – 54, Київській – 54, Херсонській – 48, Донецькій – 44, Кіровоградській – 43, Черкаській – 43, Чернігівській – 38, Дніпропетровській – 35, в Криму – 32, Житомирській – 29, Запорізькій – 19, Чернівецькій – 17, Львівській – 17, Івано-Франківській – 15, Луганській – 14, Волинській –6.