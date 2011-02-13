ВООЗ: алкоголь убиває 2,5 млн. людей щорічно

З причин, пов'язаних із вживанням спиртного, щороку в світі вмирає близько 2,5 млн. чоловік.

Про це сказано в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), передає Бі-Бі-Сі.

За даними експертів організації, алкоголь є причиною майже 4% всіх смертей у світі, від зловживання спиртним гине більше людей, ніж від СНІДу, туберкульозу і воєн.

Зростання доходів в країнах Азії і Африки веде до збільшення алкоголізму, в розвинених країнах все частіше відзначається запійне пияцтво. Найвищий рівень смертності внаслідок вживання алкоголю зафіксований у Росії і країнах СНД. Там кожна п'ята смерть пов'язана із вживанням спиртного.

При цьому, як наголошується в доповіді ВООЗ, більшість країн не поспішають запроваджувати жорсткіші заходи контролю за вживанням спиртних напоїв.

Як вказують автори першої з 2004 року доповіді ВООЗ з алкоголю, вживання спиртного сильно варіюється залежно від країни. У західних країнах рівень вживання, зазвичай, значно вищий, ніж у Північній Африці і країнах на південь від Сахари, а також – ніж у Південній Азії, де проживає здебільшого мусульманське населення.

Таке явище, як запійне пияцтво, все частіше відзначається в Бразилії, Мексиці, Південній Африці, Казахстані та Україні. Цей феномен набуває все більшого поширення і у Великобританії, причому деякі експерти відносять це на рахунок поганого впливу Східної Європи.

При цьому у Франції та інших європейських країнах з давніми традиціями виноробства при загальному високому споживанні спиртного на душу населення важкі запої спостерігаються порівняно рідко.

У доповіді сказано, що вживання спиртного приводить до 60 типів різних захворювань і травм. Серед найбільш поширених - цироз печінки, отруєння, епілепсія, численні види раку, а також дорожньо-транспортні пригоди з провини п'яних водіїв.

"6 чи 7 років тому ми ще не могли довести прямий зв'язок між вживанням алкоголю і раком груді, а сьогодні - можемо", - стверджує координатор доповіді Володимир ПОЗНЯК.

Величезної шкоди завдають спиртні напої, вироблені нелегально, кустарним чином, оскільки часто вони можуть бути отруйними, і на них не поширюється державний контроль. Тим часом саме такі напої становлять майже третину світового споживання алкоголю.

"Особливу небезпеку алкоголь представляє для підлітків і чоловіків віком від 15 до 59 років, - вважають автори доповіді ВООЗ. - Близько 11% населення, що вживає алкоголь, схильні до тижневих запоїв, причому в усьому світі чоловіки п'ють значно більше, ніж жінки".

Автори доповіді визнають, що помірне вживання алкоголю може давати позитивний ефект, зміцнюючи серцево-судинну систему і запобігаючи інсультам, проте всі плюси зводяться нанівець, коли споживання стає надмірним.