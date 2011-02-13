У Слов’янську міліція знайшла у безробітного марихуани на 10 млн. грн

У місті Слов’янськ Донецької області правоохоронці вилучили у помешканні 41-річного безробітного чоловіка 108 кілограмів марихуани, приблизна вартість якої, за цінами нелегального ринку, 10 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, чоловіка затримано, проти нього порушено кримінальну справу.

Вказану наркотичну речовину зловмисник зберігав у 32 мішках.