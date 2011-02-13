У Слов’янську міліція знайшла у безробітного марихуани на 10 млн. грн
14:21, 13 лютого 2011Суспільство
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У місті Слов’янськ Донецької області правоохоронці вилучили у помешканні 41-річного безробітного чоловіка 108 кілограмів марихуани, приблизна вартість якої, за цінами нелегального ринку, 10 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, чоловіка затримано, проти нього порушено кримінальну справу.
Вказану наркотичну речовину зловмисник зберігав у 32 мішках.
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