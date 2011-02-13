ДАІ «помстилася» активісту, який зняв відео з «телячою мовою»

Одного із активістів громадської організації "Дорожній контроль", що розмістила на своєму сайті відео з колишнім інспектором Одеської міської державтоінспекції, який відмовився спілкуватися з водієм державною мовою, назвавши її "телячою", посадили на 5 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в поширеному в неділю повідомленні "Дорожнього контролю" (ДК), в якому, зокрема, наголошується, що «приблизно о 3 годині ночі, працівники ДАІ Одеси зупинили автомобіль активіста «ДК» Дмитра. Перед пред`явленням документів, водій наполіг на тому, щоб працівники ДАІ виразно пояснили причину зупинки.

Після дискусії про законність зупинки автомобіля "просто так", водій все-таки передав документи. До цього часу на місце події прибуло міліційне начальство у складі шести чоловік. Далі співробітники ДАІ заявили, що у Дмитра «підроблені документи» і з цієї причини доставили автомобіліста до райвідділку міліції.

Як уточнюється у повідомленні, після перебування протягом більш ніж трьох годин в РВВС активіста "ДК" доставили до районного суду, де йому присудили п`ять діб арешту, застосувавши ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому інших активістів «ДК», які прибули підтримати Дмитра, міліція в зал суду не пустила під приводом «вихідного дня». Тобто засідання відбувалося “без зайвих вух”.

«Дорожній контроль» також констатував, що суддя Приморського райсуду Віктор ІВАНОВ «скоїв кримінальний злочин за ст. 375 КК України: ухвалив свідомо незаконне рішення. Суть в тому, що правопорушення "непередача документів" кваліфікується статтею 126 КУпАП, але ніяк не ст. 185, складу якого в даному випадку не вбачається.

Окрім цього, згідно КУпАП водія транспортного засобу ніхто не має права затримувати у відділенні міліції, якщо у нього є при собі документи, що засвідчують особу.

Якщо ж автомобіліста затримали за підозрою в підробці документів, то це кримінальне правопорушення, а отже затримання регламентується КПК України, чого в даному випадку встановлено не було.

Більше того, за "непередачу документів" водієві все-таки виписали штраф за ст. 126 КупАП. Таким чином, до автомобіліста за одне "правопорушення" було застосовано два покарання, що неприпустимо.

«В даному випадку відбулася банальна розправа над людиною. Очевидно, що ДАІшники вирішили помститися, - зауважується в повідомленні «Дорожнього контролю», - і відігралися при першій же нагоді».

Слід зазначити, що напередодні нової резонансної події за участю одеської міліції, а саме 8 лютого, оприлюднено в ЗМІ лист начальника відділу ДАІ міста Одеси Віктора КУЗНЄЦОВА. Він вирішив запросити активіста «Дорожнього контролю» до себе в службовий кабінет для розмови «по-чоловічому», а не в правовому полі, в якому виключно належить діяти співробітникам правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня інспектор Одеського міськуправління ДАІ Олександр ШВЕЦЬ при виконанні службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм зупиненого їм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не розумію телячої мови".

За наслідками службового розслідування О.ШВЕЦЯ було звільнено зі служби в ДАІ.

Водночас, як наголошується в повідомленні прес-служби МВС України, вжито заходів дисциплінарного впливу щодо його керівників, які «не забезпечили контроль за роботою підлеглих».

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК видав розпорядження по «удосконаленню відносин співробітників Державтоінспекції з учасниками дорожнього руху». «Цим документом, зокрема, передбачена організація проведення в системі службової підготовки підрозділів ДАІ додаткових занять по вивченню законів України та інших нормативних актів», - сказано в повідомленні.

Також під час проведення інструктажів з особовим складом ДАІ у обов`язковому порядку «звертатиметься увага на необхідність справедливого, уважного, доброзичливого і не упередженого відношення до громадян, для недопущення проявів «дискримінації на грунті статі, раси, віку, мови і релігії».