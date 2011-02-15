Тігіпко отримав тисячі звернень щодо пенсійної реформи

За час громадського обговорення реформування пенсійної системи на центральному і регіональному рівнях до Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду України надійшло майже 12 тис. звернень – від підприємств, установ, організацій і громадян.

Як сказано в повідомленні, оприлюдненому на урядовому порталі, про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні після засідання Національної трибічної соціально-економічної ради при Президентові України.

За його словами, в рамках суспільних слухань було проведено понад 25 тис. зустрічей з громадянами, 312 прес-конференцій, більше 1 тис. засідань «круглих столів» і 261 брифінг з питань роз`яснення положень пенсійного реформування.

С.Тігіпко також зазначив, що «гаряча телефонна лінія» Мінсоцполітіки за час проведення обговорення надала більше 3 тис. відповідей. На «гарячі телефонні лінії», які працюють в органах Пенсійного фонду і соціального захисту населення та контакт-центр Пенсійного фонду, надійшло понад 65,2 тис. звернень.