Автобус збив двох пішоходів: матір загинула, донька – в реанімації

Поблизу Луцька автобус збив двох пішоходів: матір загинула, її донька – в реанімації.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС.

Трагедія сталася вчора, 15 лютого, о 19.20. Водій автобуса "БАЗ" по автодорозі в с. Зміїнець Луцького району скоїв наїзд на 42-річну жінку та її 11-річну доньку, жителів села Кобче Рожищенського району.

Внаслідок ДТП жінка отримала смертельну травму, дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні.

Триває розслідування обставин трагедії.