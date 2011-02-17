Українці другий рік поспіль не ризикують заставляти майно

Впродовж 2010 року в Україні було зареєстровано майже рекордно низьку кількість нотаріально завірених договорів про застави рухомого та нерухомого майна.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, посилаючись на статистичну звітність Мін‘юсту щодо нотаріальних дій, вчинених торік, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами міністра, починаючи з 2007 року, щорічна кількість укладених договорів про застави рухомого та нерухомого майна зменшилася на порядок. При цьому максимальне падіння кількості таких угод було зафіксоване у 2009 році.

У 2010 році, у порівнянні з попереднім роком, кількість нотаріально завірених договорів про застави рухомого та нерухомого майна збільшилася майже на 34%. Зокрема, якщо у 2009 році нотаріусами було завірено 37,5 тис. договорів застави, то у 2010 вже 56,7 тис. договорів.

Проте у порівнянні з 2007-2008 роками кількість таких угод різнить майже у 7-10 разів.

Так, за словами міністра, у 2007 році у нотаріусів було зареєстровано майже 500 тис. договорів застави рухомого та нерухомого майна. З них понад 229 тис. договорів - застав майна (позики, що забезпечуються майном або коштовностями) та понад 267 тис. іпотечних договорів (позики, які надаються банками під заставу нерухомості: землі, виробничих та житлових будівель, споруд).

У 2008 році у нотаріусів було зареєстровано 361,5 тис. договорів застави (понад 162 тис. - застав майна та майже 199 тис. - іпотечних договорів).

У 2009 році кількість нотаріально завірених договорів про застави рухомого та нерухомого майна зменшилася до 37,5 тис. (з них 18,3 тис. договорів застав майна та 19,3 тис. – іпотечних договорів).

Із 56,7 тис. договорів про застави рухомого та нерухомого майна, зареєстрованих у 2010 році, нотаріусами було посвідчено 30 397 договорів застави майна та 26 372 договорів іпотеки.

При цьому найчастіше у 2010 році українці вдавалися до застави транспортних засобів. Таких договорів було зареєстровано понад 25 тис. Договорів щодо застави товарів торік було зареєстровано 987, інших договорів застави майна - 4 333.

Із 26 372 договорів застав нерухомого майна (іпотек) нотаріусами протягом 2010 року було зареєстровано застав квартир або житлових будинків - 16 122, застав земельних ділянок, космічних об’єктів, морських та повітряних суден - 2 266.