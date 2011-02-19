Хто з п'яної голови "замінував" Петрівку?

Міліція встановила особу чоловіка, який напередодні повідомив про замінування столичного ринку “Петрівка”.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, 17 лютого до Головного управління столичної міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про замінування ринку «Петрівка». На місце події виїхали вибухотехніки, наряд МНС та машини „швидкої допомоги”. Евакуація з території ринку не проводилася, адже слідчо-оперативна і вибухотехнічна групи міліції, які оглянули територію ринку, вибухових пристроїв не виявили.

Наразі встановлено, що про замінування повідомив 36-річний киянин. Він пояснив, що у стані алкогольного сп’яніння йому привиділося, що на ринку вибухнув сміттєвий бак, і як свідомий громадянин, він одразу ж повідомив про це правоохоронців.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).