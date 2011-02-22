У Могильова відзвітували, що вигнали кожного третього начальника

Протягом січня-лютого штат центрального апарату Міністерства внутрішніх справ скорочено на 30% з метою оптимізації роботи відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС України Юрій КАЗАНСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Ю.КАЗАНСЬКИЙ зауважив, що із 3900 співробітників центрального апарату в результаті скорочення залишається 2 тис. 678. За його словами, частина співробітників звільнена у зв’язку з досягненням пенсійного віку, ще одну частину звільнено через скорочення посад, деяким співробітникам запропоновано інші посади у відомстві.

Також Ю.КАЗАНСЬКИЙ зазначив, що протягом першого кварталу цього року на 30% будуть скорочені штати регіональних апаратів органів внутрішніх справ.

Водночас Ю.КАЗАНСЬКИЙ зауважив, що скорочення не стосуватиметься співробітників ППС, дільничних інспекторів та працівників карного розшуку.

За його словами, скорочення чисельності особового складу міліції дозволить підвищити заробітну плату тим співробітникам, які залишаться працювати, а оптимізація роботи дозволить скоротити на 40% генеральські посади, тобто, зі 100 генеральських посад залишиться 60.

Також начальник департаменту зауважив, що цього року у зв’язку проведенням пенсійної реформи з міліції призупинився масовий відтік кадрів, що спостерігалася наприкінці минулого року.