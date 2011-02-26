Гіпермаркет у Запоріжжі згорів дощенту (фото)

Пожежу в запорізькому гіпермаркеті «Нова лінія» повністю ліквідовано, 20 тисяч квадратних метрів площі вигоріли практично повністю.

Як розповіли УНІАН у керівництві ГУ МНС в Запорізькій області, на місці події сьогодні працювали і продовжують працювати 25 загонів рятувальників. «Завдяки злагодженим діям об 11.50 пожежу, яка розповсюдилася на територію близько 20 тис. кв. метрів, вдалося локалізувати.

На 13.20 пожежу ліквідовано», - повідомили в ГУ МНС у Запорізькій області. Зараз на місці колишнього гіпермаркету «Нова лінія» рятувальниками проводиться промивання обрушених конструкцій з метою попередження повторного загоряння. На місці події працюють експерти МНС, яким належить встановити причину пожежі. Неофіційно на даним момент озвучується дві версії: раніше вже називалася співробітниками і покупцями – вибух ємності з легкозаймистою рідиною у відділі лакофарбних матеріалів, і падіння ємності з легкозаймистою рідиною з подальшим загорянням внаслідок розряду статичної електрики. Офіційно причина пожежі поки що не називається.

Фото УНІАН