РФ очікує прийнятної пропозиції України щодо продажу ракетного крейсера

РФ очікує прийнятної пропозиції з боку України за умовами придбання Росією ракетного крейсера.

Про це сьогодні журналістам у Владивостоку повідомив міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ, передає РІА «Новости».

"Ми очікуємо прийнятного рішення", - сказав російський міністр.

У свою чергу глава Міноборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, який взяв участь у зустрічі з журналістами, висловив думку, що найближчим часом це питання буде вирішено і багато що вже проговорено.

"Не хочу забігати наперед, але мені як морякові, після того, як ми побували сьогодні на однотипному крейсері "Варяг" Тихоокеанського флоту, бачили, що це за корабель, у мене рука не підніметься різати цей крейсер з 95% готовності до виходу", - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Він наголосив, що зараз крейсер, який раніше був названий "Україна", не має імені, це просто "замовлення N" (номер).

"Я думаю, що Анатолій Едуардович (СЕРДЮКОВ) хоче мати ще один такий корабель у складі ВМФ РФ", - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

"Так, задарма", - іронічно відзначив М.СЕРДЮКОВ.

На запитання журналістів, де цей корабель зможе базуватися у разі його придбання Росією, міністр лаконічно відповів: "На Чорному морі".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2010 року Президенти України й РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». Кажучи, зокрема, про перспективи співпраці у сфері суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», який базується в Миколаєві на Суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Верховна Рада 6 липня відмінила постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як наголошувалося в пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова й прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, аби крейсер носив назву “Україна”.

Ракетний крейсер був закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-Морського флоту СРСР і спущений на воду у серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався за замовленням Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році був укладений новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.