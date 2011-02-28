Росія може залучити українців до розробки важкої балістичної ракети

Росія може залучити фахівців українського "Південмашу" до розробки рідкопаливної важкої балістичної ракети останнього покоління.

Про це у Владивостоку повідомив журналістам міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ, передає РІА «Новости».

"Це знову ж таки предмет переговорів", - сказав А.СЕРДЮКОВ про участь в роботі українських фахівців.

Перший заступник міністра оборони РФ Володимир ПОПОВКІН повідомив минулої середи у Москві, що Росія приступає до створення ракети, яка прийде на зміну відомим в усьому світі "Сатані", "Стилету", "Скальпелю" й іншим.

Згідно з Лісабонською угодою від 1992 року, пострадянські держави Україна, Білорусь і Казахстан зобов`язалися ліквідувати на своїй території ядерну зброю і не виробляти і не розробляти ані ядерну, ані стратегічну зброю.