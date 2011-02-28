Налякані новим Податковим кодексом українці не хочуть відкривати бізнес

В Україні різко зменшилася кількість охочих розпочати власний бізнес. Від комерційних починань підприємців відлякує новий Податковий кодекс, стверджують.

Якщо ще у квітні 2010 року у Львові державну реєстрацію пройшли півтисячі громадян, аби отримати статус підприємця, то у грудні таких було лише 177 сміливців. Спадна тенденція триває – щомісяця кількість реєстрацій зменшується, повідомляють в управління державної реєстрації Львівської міськради. Це стосується не лише реєстрації фізичних осіб як підприємців, але й заснованих приватних підприємств, які є юридичними особами. Крім того, вичікувальну позицію зайняли не лише ті, хто хотів би започаткувати бізнес, але й ті, хто вже зареєструвався. Нині багато підприємців подали заяви на призупинення діяльності.

Голову Клубу підприємців Львівської області Андрія Якиміва така спадна тенденція не дивує. На його думку, це закономірно з огляду на різку зміну правил ведення бізнесу в Україні, продиктовану новим Податковим кодексом, сказав він в інтерв’ю Deutsche Welle. Для розвитку бізнесу необхідна упевненість у тому, що відбуватиметься принаймні впродовж року, а влада буквально за місяць-півтора змінює підходи в організації бізнесу, каже експерт. До того ж усе ще незрозуміла ситуація зі спрощеною системою оподаткування.

«Підприємці не реєструються, бо це – стан вичікування. Це пов’язано з незрозумілими правилами й умовами роботи бізнесу. Я оцінюю це дуже негативно й критично. Якщо влада вдається до кардинальних змін у підходах, то підприємцям треба було дати якийсь перехідний період, хоча би рік, щоб вони переорієнтувалися на нові умови ведення податково-бухгалтерського обліку», - зазначив Якимів.

Така негативна тенденція спостерігається в усіх регіонах країни, заявляє експерт, посилаючись на дані колег з підприємницького середовища в інших областях. Він не береться прогнозувати, скільки триватиме така стагнація. Спершу влада має налагодити конструктивний діалог з підприємцями, переконаний голова Клубу підприємців Львівської області.

Львівщина упродовж останніх років займала передові позиції щодо кількості бажаючих громадян розпочати власний бізнес. За 2010 рік в області зареєструвалися 14 тисяч підприємців фізичних осіб, у Львові – 4 тисячі. Загалом на Львівщині близько 100 тисяч підприємців і 19 тисяч малих приватних підприємств.