Звіряче вбивство у Києві: бізнесменові тричі перерізали горло

Учора в Києві, на проспекті Возз`єднання, по-звірячому вбили людину - бізнесмена, ім`я якого не називається. Про це повідомляє ТСН. Чоловіка знайшли мертвим у кімнаті відпочинку станції технічного обслуговування.

Підприємець отримав три смертельних удари ножем у шию. До того ж, зі СТО вбивці викрали автомобіль "Сузукі Гранд Вітара", який оголошено в розшук. Наразі правоохоронці ведуть слідство.