За підозрою в убивстві дітей у Севастополі затримали кількох людей

Міліція затримала ряд осіб за підозрою в убивстві в січні цього року двох дівчаток у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Є затримані особи, які реально підозрюються, але говорити про їх стовідсоткову причетність я не можу, – необхідно провести експертизи. Я не прихильник рапортувати наперед», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня в Севастополі 10-річна Анастасія Балябіна і 11-річна Тетяна Мізіна пішли з двору будинку і не повернулися. З 5 січня вівся їх пошук. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - вбивство.

Пізно ввечері 29 січня були виявлені їхні трупи зі слідами насильницької смерті.