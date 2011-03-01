Джамала відмовилася брати участь у перевиборах на Євробачення

Співачка ДЖАМАЛА відмовилася брати участь у додатковому турі національного відбору учасників на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2011».

Про це йдеться у відкритому листі ДЖАМАЛИ, текст якого передано УНІАН.

ДЖАМАЛА підкреслює, що абсолютно не шкодує, що брала участь у національному відбірному турі на «Євробачення-2011».

«Результати голосування всім чудово відомі. Я щаслива, що за мене проголосували втричі більше людей, ніж за артиста, якому присудили перше місце. Я нескінченно вдячна всім, хто повірив у мене й підтримав», - зазначила ДЖАМАЛА. Разом із тим вона підкреслює, що не хоче мати нічого спільного з «маніпуляціями, корупцією й амбіціями окремих осіб, чиїми б інтересами вони не прикривалися».

«Зараз оголошено ще одне так зване «голосування». Я більш ніж упевнена, що люди, які намагаються провернути це, зроблять усе, щоб довести свою правоту й у черговий раз принизити мене й решту артистів. Я розумію, що в них немає іншого виходу. Навіть якщо їм доведеться визнати, що люди проголосували за мене, вони зроблять усе, щоб вилити на мене потоки бруду й переконати всіх, що переголосування робилося спеціально «під ДЖАМАЛУ», - йдеться в листі учасниці відбіркового туру.

ДЖАМАЛА стверджує, що після підбиття підсумків голосування 26 лютого ні вона, ні представники її команди не висловили жодного слова докору на адресу організаторів.

«У майбутньому ми також утримаємося від коментарів, тому що правда й так очевидна», - заявляє співачка.

«Я прийняла непросте для себе рішення – не брати участі ні в яких показових розбираннях і недоголосуваннях, єдина мета яких, заробити ще трохи грошей на ажіотажі навколо «Євробачення». Я приношу щирі вибачення всім своїм шанувальникам, які розраховували побачити мене в так званому «суперфіналі», але піти на це означало б перестати бути самою собою», - підкреслила ДЖАМАЛА.

За словами співачки, вона втратила довіру до людей, які організовуватимуть і контролюватимуть це голосування.

ДЖАМАЛА подякувала своїм шанувальникам за підтримку й розуміння та побажала успіху тому, хто представлятиме Україну на «Євробаченні-2011».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого відбувся фінал конкурсу із відбору учасника від України на пісенний конкурс «Євробачення». Переможця серед 19 учасників фіналу визначали шляхом SMS-голосування (45% голосів), інтернет-голосування (10%) і голосами журі (45%). У сумі найбільшу кількість балів отримала Міка НЬЮТОН. На другому місці виявилася Злата ОГНЕВИЧ, на третьому - ДЖАМАЛА.

28 лютого прес-служба Національної телекомпанії України повідомила, що на 3 березня призначено на Першому національному телеканалі переголосування за фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2011».

«Після проведення фіналу національного відбору громадськість неоднозначно сприйняла підсумкові результати. Надходить безліч звернень глядачів, у яких ставляться під сумнів результати фіналу національного відбору», - наголошується в повідомленні НТКУ.

У свою чергу, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, яка є членом журі конкурсу, відразу після оголошення переможця конкурсу зажадала перерахувати голоси й ініціює створення комісії для перевірки відбору кандидатури від України на "Євробачення".

"Я ініціюватиму створення спеціальної комісії, яка перевірить процес підготовки й сам хід фінального відбору кандидатури від України на "Євробачення". Думаю, що до такої комісії повинні ввійти й представники прокуратури", - зазначила Г.ГЕРМАН.

На прес-конференції в УНІАН сьогодні продюсер співачки Міки НЬЮТОН Тимофій НАГОРНИЙ заявив, що виступає проти її участі в повторному відборі на «Євробачення-2011».