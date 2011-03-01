У Феодосії для військових купили квартири, в яких неможливо жити

Квартири, закуплені для військовослужбовців у Феодосії, не відповідають санітарним і технічним нормам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, такий висновок зроблено Головним управлінням військових прокуратур ГПУ за результатами перевірки щодо додержання вимог законодавства під час закупівлі за державні кошти житла для військовослужбовців у м. Феодосія та смт Щебетівка.

Зокрема встановлено, що внаслідок зловживання службовими особами Кримського управління капітального будівництва Міністерства оборони України своїм службовим становищем в інтересах приватного товариства протягом 2008-2010 років оборонним відомством було витрачено близько 54 млн. грн. на закупівлю 190 квартир та оформлено на них в органах технічної інвентаризації право власності за державою в особі Міністерства оборони. Проте зазначені квартири не можуть бути заселені військовослужбовцями, тому що не відповідають санітарним і технічним нормам для житлових приміщень.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Раніше органи прокуратури виявили порушення у придбанні квартир для військовослужбовців у Керчі.